مباحث تنفيذ الأحكام تضبط هاربا من تنفيذ 51 حكماً قضائياً بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الامنية من ضبط هارب محكوم عليه بسوهاج مطلوب التنفيذ عليه في 51 حكما قضائيا حال اختبائه بإحدى الشقق المفروشة. تمكنت وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط "محمد.م"، 48 سنة، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا والمطلوب التنفيذ عليه في "51" حكم، 50 حكم جزئي، حكم مستأنف"، في قضايا "تبديد" حال اختبائه بإحدى الشقق المفروشة بدائرة القسم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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