في المنيا.. القبض على موظف بحوزته 65 قطعة أثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، في القبض على أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته 65 قطعة يشتبه في أثريتها بقصد الاتجار.

وردت معلومات سرية، لوحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا مفادها قيام "محمد.ر"، 39 سنة، موظف، مقيم بدائرة سمالوط بالمنيا، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مسكن المذكور وضبطه، وضُبط بمسكنه 65 قطعة يشتبه في أثريتها " تمثال من المعدن بطول 20 سم، و9 جعران من الفيانس مختلفة الأشكال والأحجام، و4 تماثيل أشابتي بطول 5 سم، ورأس تمثال لسيدة من "المرمر"، و2 قرط "حلق" من المعدن، و3 قلادة من المعدن ذهبية اللون، وعين أوجات، و17 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام، وعصا حورس، و3 سوار من الكتان مُطعم بالخرز، وتمثال للإله بسطت، و2 قالب صب عملات من العتيق، وقطعة من المعدن مجوفة مربعة الشكل، و19 عملة معدنية".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.