الأمن العام: القبض على عصابة سرقت نصف مليون جنيه من سيارة مواد غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بافتعال مشاجرة وسرقة مبلغ 500 ألف جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية بالإسكندرية.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، من سائق سيارة ربع نقل خاصة بثلاجة تابعة لإحدى شركات تجميد اللحوم، مفاده بأنه أثناء قيادته السيارة بدائرة القسم، فوجئ بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة نقل بافتعال مشاجرة معه بسبب أولوية المرور وعقب انصرافهم اكتشف سرقة مبلغ 500 ألف جنيه من داخل السيارة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، عن تحديد مرتكبي الواقعة "إبراهيم.م"، "أحمد.م"، "كريم.م"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم الأول بأنه نظراً لعمله بذات الشركة وعلمه بتحصيل المجني عليه مبالغ مالية كبيرة استعان بالثاني والثالث لارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجني عليه للمنطقة محل الواقعة وعقب وصولهما قام الثاني والثالث بافتعال مشاجرة معه حول أولوية المرور واستولوا على المبلغ المالي، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة والمبلغ المالي.