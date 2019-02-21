بعد 17 واقعة.. سقوط عصابة المفاتح المصطنع لسرقة السيارات بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث كرداسة، القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

تحريات المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، أكدت أن "ياسر. م"، 31 سنة، و"شبل. ع"، 46 سنة، و"محمد. ع"، 37 سنة، كونوا تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر والنقيبين محمو ماهر وأحمد حاسنين معاونا المباحث من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وبحوزتهم 12 مفتاح سيارة مختلفة الأشكال والأحجام و4 كاسيت سيارة.

أمام اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وارتكابهم 17 حادث سرقة سيارة.

وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها لدى عملائهم، وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على السيارة خاصته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.