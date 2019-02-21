25 ألف جنيه تأمين.. تفاصيل طرح محلات "روضة السيدة" بالمزاد العلني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجدية بالتعاون مع محافظة القاهرة، طرح بيع بالمزاد العلني لـ99 محلًا تجاريًا، و2 صيدلية، بمساحات تتراوح ما بين "9 - 166" م2، موجودة أسفل العمارات بمشروع روضة السيدة (تل العقارب سابقًا).

وينشر "الخليج 365" تفاصيل إعلان الطرح، وشروط التقديم:

- تُطلب كراسة الشروط اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2019/2/24، من الأماكن التالية (مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد - مقر صندوق جهاز تطوير العشوائيات بالمخيم الدائم بمدينة نصر - مقر حي السيدة زينب)، مقابل 500 جنيه لكل محل أو صيدلية.

- تُعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهرًا بمقر المشروع بحي السيدة زينب مقسمة على 3 أيام، ويجرى طرح (33 محلًا تجاريًا وصيدلية يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12 - 33 محلًا تجاريًا وصيدلية يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/19 - 33 محلًا تجاريًا يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/26).

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل، و50 ألف جنيه لكل صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

- استكمال سداد 10% من القيمة الراسي بها المزاد بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% فور الرسو.

- سداد باقي الـ90% بطريقتين، الأولى شداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، والثانية سداد بايقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء وفقًا لسعر الفائدة بالنبك المركزي وقت السداد، مع إضافة رسوم (2% - 0.5%) مصاريف تحصيل على أن يبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، إن المزاد يعتمد على الوصول لأعلى سعر، وذلك لا يمكن تحيد قيمة المحل أو المتر فيه بشكل مسبق.

وأكد صديق، لمصراوي، أنه لا مساس بالوحدات السكنية المخصصة لأهالي منطقة تل العقارب سابقًا "روضة السيدة حاليًا" موضحًا أنه عقب الانتهاء من فرش الوحدات السكنية، وهو ما يتم بالفعل حاليًا، بتسليمها للأهالي بشكل فوري.

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