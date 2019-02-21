"الخدمات الأرضية" تعقد اجتماع "السلامة والجودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

عقد المهندس محمد فتح الله، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اجتماعا للجنة الدائمة للسلامة والجودة، بحضور رؤساء القطاعات ومديروي العموم بالشركة، ضمن مبادئ الالتزام والعمل بأسس وأنظمة السلامة التي تضعها وتقرها المنظمات الدوليه للطيران.

ومن منطلق الاهتمام الكامل بشرح سياسة السلامة وتحديد أهدافها، وضعت اللجنة العديد من التوصيات الملزمة لجميع القيادات والعاملين بالشركة لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

وحسب بيان، اليوم الخميس، تناول الاجتماع الموضوعات الرئيسية التي تم مناقشتها، وتم عرض تقديمي بالإدارة العامة للسلامة والجودة تضمن في محتواه (سياسة وأهداف السلامة، مؤشرات قياس أداء السلامة بالشركة، وإحصائيات تحسن الأداء، ومتابعة موقف تنفيذ توصيات التحقيق، في الوقائع والحوادث، الإبلاغ الإلزامي التطوعي في مجال السلامة، ونتائج ورش عمل تقييم مخاطر السلامة، خطط التحسين المستمر في القاهرة والمحطات، فضلا عن نتائج ورش عمل لجان السلامة بالمحطات.​

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