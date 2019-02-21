بابا الفاتيكان: على قمة مكافحة التحرش بالأطفال تبني "تدابير ملموسة" وفعالة

محمد اسماعيل - القاهرة - مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الخميس الأساقفة المشاركين في قمة الفاتيكان لمكافحة التحرش بالأطفال إلى تبني "تدابير فعالة وملموسة".

وقال البابا فرنسيس في خطاب مفتوح إن "شعب الرب ... ينظر إلينا ، ولا ينتظر منا إدانات بسيطة يمكن التنبؤ بها ، بل تدابير ملموسة وفعالة".

كما التمس من "السيدة العذراء" أن "تنير" الطريق أمام الأساقفة في محاولاتهم من أجل "مداواة الجروح الخطيرة التي سببتها فضيحة التحرش بالأطفال لكل من الأطفال وأتباع الكنيسة".

وأضاف: "دعونا نستمع إلى صرخة الأطفال الذين يطالبون بالعدالة".

ويشارك في القمة التي انطلقت اليوم و تستمر حتى يوم الأحد المقبل، حوالي 200 شخصية بارزة في الكنيسة الكاثوليكية من أنحاء العالم.