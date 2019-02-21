مصر | لشروعه في خطف طفل.. القبض على عاطل بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لشروعه في خطف طفل.. القبض على عاطل بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لشروعه في اختطاف طفل حال لهوه أمام منزله بمركز الحوامدية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده انه حال مرور أحد ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية، والقوة المرافقة له، بالشارع لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تلقى بلاغا من الأهالي بتمكنهم من ضبط شخص حال اختطافه طفل أثناء لهوه أمام منزله، قبل فراره هاربا.

وبسؤال المتهم قرر خلال التحقيقات أمام المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، أنكر ارتكابه الواقعة، مشيرًا أنه حال سيره بالطريق، وجد الطفل تائها فإصطحبه للبحث معه عن اهليته، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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مصدر يكشف كواليس وفاة نجل عم محمد أبو تريكة



كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل وفاة نجل عم لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، داخل مستشفي الهرم، وتبين أنه صادر ضده أحكام بالسجن في عدة قضايا مخالفات مباني، وتم احتجازه بأحد الحجوزات بقسم شرطة الهرم، لحين ترحيله لأحد السجون لتنفيذ أحكام الحبس الصادره ضده.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن المتوفي يدعي خالد أبو تريكة في العقد الرابع من عمره، وسبق إجراء عملية قلب مفتوح له في وقت سابق، مشيرًا أنه حال احتجازه داخل إحدي حجوزات القسم، شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمستشفي الهرم لعلاجه.

وأضاف المصدر أنه تم عمل إنعاش لقلبه لمده 40 دقيقة، أملا في إنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي.

ومن ناحية أخري نعي لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة نجل عمه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك قائلا: "فقدت عائلة أبوتريكة اليوم أحد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الأستاذ والأخ والصديق خالد أبوتريكة وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة.. يا رب العالمين".

