مصر | "جبروت أسماء".. تقتل طفلي شقيق زوجها وتحاول تسميم الأسرة بالكامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبروت أسماء".. تقتل طفلي شقيق زوجها وتحاول تسميم الأسرة بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في قنا، من ربة منزل قتلت طفلي شقيق زوجها وحاولت تسميم أسرته بالكامل.

وفي إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة الطفل "البراء. ح. ع"، يبلغ من العمر عامين، ومقيم بدائرة مركز شرطة نقادة، داخل حوض خرساني (طلمبة لضخ المياه بعمق 70 سم) بحوش منزل أسرته ولا توجد به إصابات ظاهرية، وبسؤال والدته وعمته وجدته، قررن أنه حال لهوه بحوش المنزل سقط داخل الحوض مما أدى إلى وفاته ولم يشتبه في الواقعة جنائيًا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة شقيق والد المجني عليه المدعوة "أسماء. أ. ع"، سن 23، ربة منزل، ومقيمة بذات منزل الأسرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت تفصيلياً بارتكابها الواقعة حيث استغلت نوم الطفل داخل غرفة بمفرده بحوش المنزل أثناء أداء والدته فريضة الصلاة وقامت بإغراقه داخل حوض المياه مما أدى إلى وفاته، وبتطوير مناقشتها اعترفت بإرتكابها واقعة مقتل شقيق الطفل المجني عليه "علي. ح .ع"، يبلغ من العمر عام ونصف، في غضون عام، والذي عُثر على جثته داخل جوال بمصرف مياه بذات القرية وبه إصابات بالرأس، حيث قامت باستدراج الطفل ووضعه داخل الجوال وإلقائه بالمصرف على قيد الحياة مما أدى الى حدوث إصابات نتيجة ارتطام رأسه بحجارة المصرف ثم وفاته.

وكما أضافت بارتكابها الواقعتين بدافع الانتقام من والدة ووالد الطفلين لخلافات بينهما، كما أضافت بسابقة شروعها في قتل والد الطفلين بدس "سُم" له بمشروب عصير وتم إسعافه، وكذا محاولة الانتقام من أسرة زوجها بدس "سُم" لهم بالطعام ولدى محاولة ابنيها تناول الطعام قامت بمنعهما والتخلص من الطعام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.