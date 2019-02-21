مصر | 16 أبريل.. المرافعة في محاكمة معاون مباحث الوايلي و8 أمناء بـ"ضرب مواطن حتى الموت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 أبريل.. المرافعة في محاكمة معاون مباحث الوايلي و8 أمناء بـ"ضرب مواطن حتى الموت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة معاون مباحث قسم شرطة الوايلي و8 آخرين (أفراد شرطة) بذات القسم، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته، واستعمال القسوة مع اثنين آخرين لجلسة 16 أبريل المقبل، لسماع المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي وبعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام و جوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل وهاني.

ووجهت النيابة للمتهمين قبل وقت سابق اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين فى ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم (أمين شرطة) لسلاح غير مرخص.