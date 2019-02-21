مصر | تجديد حبس ٣ متهمين في نشر أخبار كاذبة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ٣ متهمين في نشر أخبار كاذبة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 متهمين 15 يوما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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حفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب تحت عجلات المترو

أمرت نيابة مصر القديمة، حفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب في محطة مترو مارجرجس، بإلقاء نفسه أمام القطار؛ وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

وكان أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أعلن أنه أثناء دخول القطار رقم ١٧٢ محطة مارجرجس في اتجاه حلوان بالخط الأول، في تمام الساعة الواحدة، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يدعى عمر حسن جمعة علي، يبلغ من العمر 22 سنة، يسكن بمنطقة المعادي وطالب بكلية التجارة، يلقي بنفسه أمام القطار.

وتبين أن الطالب مات على الفور، وتم رفع الجثة من على القضبان بمعرفة المسؤولين عن المحطة وشرطة المترو، وتسبب ذلك في تأخير القطار لمدة ٧ دقائق فقط.