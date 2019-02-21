مصر | إحباط ترويج 14 طن توابل وبهارات محظور تداولها بأرض اللواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 14 طن توابل وبهارات محظور تداولها بأرض اللواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتوصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى حيازة صاحب مخزن بمنطقة أرض اللواء دائرة قسم شرطة العجوزة، رسالة بهارات وتوابل، محظور تداولها، وتم رفضها جمركيا كونها غير صالحة للاستهلاك البشري، بقصد ترويجها على أصحاب محلات العطارة والمطاعم لتحقيق أرباحا طائلة بطريقة غير مشروعة معرضا حياة المواطنين للخطر، والأضرار الصحية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استصدار إذن من النيابة العامة، وإعداد مأمورية مكبرة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع مفتشي التموين، ومداهمة المخزن المشار إليه، وضبط المتهم، وعثر بداخل المخزن على 14 طن بهارات وتوابل محظور تداولها بالأسواق.
وكشفت نتيجة العينات بمعرفة مفتشي الأغذية والتموين المصاحبين للحملة أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي ياشرت التحقيق، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
مصدر يكشف كواليس وفاة نجل عم محمد أبو تريكة
كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل وفاة نجل عم لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، داخل مستشفي الهرم، وتبين أنه صادر ضده أحكام بالسجن في عدة قضايا مخالفات مباني، وتم احتجازه بأحد الحجوزات بقسم شرطة الهرم، لحين ترحيله لأحد السجون لتنفيذ أحكام الحبس الصادره ضده.
وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن المتوفي يدعي خالد أبو تريكة في العقد الرابع من عمره، وسبق إجراء عملية قلب مفتوح له في وقت سابق، مشيرًا أنه حال احتجازه داخل إحدي حجوزات القسم، شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمستشفي الهرم لعلاجه.
وأضاف المصدر أنه تم عمل إنعاش لقلبه لمده 40 دقيقة، أملا في إنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي.
ومن ناحية أخري نعي لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة نجل عمه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك قائلا: "فقدت عائلة أبوتريكة اليوم أحد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الأستاذ والأخ والصديق خالد أبوتريكة وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة.. يا رب العالمين".