مصر | إحباط ترويج 14 طن توابل وبهارات محظور تداولها بأرض اللواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 14 طن توابل وبهارات محظور تداولها بأرض اللواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج 14 طن بهارات وتوابل محظور تداولها بالأسواق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتوصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى حيازة صاحب مخزن بمنطقة أرض اللواء دائرة قسم شرطة العجوزة، رسالة بهارات وتوابل، محظور تداولها، وتم رفضها جمركيا كونها غير صالحة للاستهلاك البشري، بقصد ترويجها على أصحاب محلات العطارة والمطاعم لتحقيق أرباحا طائلة بطريقة غير مشروعة معرضا حياة المواطنين للخطر، والأضرار الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استصدار إذن من النيابة العامة، وإعداد مأمورية مكبرة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع مفتشي التموين، ومداهمة المخزن المشار إليه، وضبط المتهم، وعثر بداخل المخزن على 14 طن بهارات وتوابل محظور تداولها بالأسواق.

وكشفت نتيجة العينات بمعرفة مفتشي الأغذية والتموين المصاحبين للحملة أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي ياشرت التحقيق، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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مصدر يكشف كواليس وفاة نجل عم محمد أبو تريكة



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