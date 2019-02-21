أخبار مصر | إزالة الإشغالات المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني تمهيدًا لافتتاحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة الإشغالات المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني تمهيدًا لافتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن وزارة الآثار تمكنت من إزالة الإشغالات الموجودة في المحيط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وأضاف "متولي" أن إزالة الإشغالات المحيطة بالتحف تمت بالتعاون والتنسيق مع محافظة الإسكندرية، والتي قامت بمجهودات كبيرة في هذا الشأن.

وأشار "متولي" إلى أن تلك الاشغالات كانت تسئ إلي المظهر الحضاري للمتحف والذي تجرى به أعمال التطوير والترميم استعدادا لافتتاحه للزيارة.

الجدير بالذكر أن المتحف اليوناني الروماني أنشئ عام 1892، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1895م، وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلي العصرين البطلمي والروماني.

Advertisements

والمتحف اليوناني الروماني وهو متحف للآثار في مدينة الإسكندرية، يعرض تشكيلة واسعة من القطع الأثرية التي عثر عليها في مدينة الإسكندرية وماحولها، وهي في معظمها آثار من العصر البطلمي والعصر الروماني اللاحق له وتحديدًا منذ نشأة مدينة الإسكندرية من القرن الثالث قبل الميلاد إلي القرن الثالث بعد الميلاد.

افتتح المتحف في 17 أكتوبر 1892 م، ولكن لعدم اتساع المتحف آنذاك لهذا العدد من الآثار، قررت بلدية الإسكندرية بناء متحف الإسكندرية الحالي القائم في شارع فؤاد وكان المبنى من تصميم ديتريش وستيون.

افتتحه الخديو عباس حلمي الثاني، وكان عدد قاعته 11 قاعة، تعرض آثاره حاليًا في 27 صالة منفصلة كما تعرض في المتحف مقتنيات فرعونية أحضرت من القاهرة ومقتنيات مصرية أخرى أحضرت من الفيوم تمثل لوحات مومياوات الفيوم، والمتحف مبني علي طراز المباني الإغريقية السائد في الإسكندرية القديمة، ويوجد في شارع فؤاد في المدينة.

أشهر تماثيل المتحف، رأس من الرخام الأبيض يمثل يوليوس قيصر، رأس من الرخام يمثل الإسكندر الأكبر، مومياء من العصر الروماني عليها صورة المتوفى بالألوان من الفيوم.