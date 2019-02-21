أخبار مصر | افتتاح ورشة العمل العالمية حول جراحة الصدر بجامعة أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح ورشة العمل العالمية حول جراحة الصدر بجامعة أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الأستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر، ورشة العمل العالمية للقسم، تحت عنوان "جراحة الصدر من العصر الحجري إلى عصر الفضاء"، والتي تستمر حتى الغد.

يحضر الورشة: جراحون ومتدربون من مختلف دول العالم، منها أسبانيا والسعودية واليمن، إضافة إلى مختلف محافظات مصر، ويحاضر فيها العديد من أستاذة جراحة الصدر بمصر، واليابان وانجلترا وتركيا، أبرزهم البروفيسور ( اد جان لي) بمستشفى شنغهاي في الصين، أكبر مركز في العالم لجراحة الصدر.

تهدف الورشة إلى استعراض الحديث في تشخيص وعلاج أمراض الصدر وتدريب الأطباء المصريين والعرب على التقنيات الحديثة و منها (استخدام المنظار لاستئصال أورام الرئة من فتحة واحدة) والتي كان أول استخدام لها في العالم عام 2012 و تعد وحدة جراحة الصدر بطب اسيوط ( واحدة من ثلاثة فقط) في مصر التي تجري تلك الجراحة بهذه التقنية و أكثرها عددا حيث أجرت في عامي 2016 و 2017 عدد 200 حالة.

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"الفراشة" هو الشعار المختار هذا العام للورشة، لترمز الي "أثر الفراشة" مع جعل نصف الصورة ملون والنصف الآخر أبيض وأسود، مع عنوان الورشة هذا العام"، وتتناول التقنيات القديمة في هذه الجراحة في ضوء المستجدات والمستحدثات في هذا التخصص الدقيق.

وبدأ قسم جراحة القلب والصدر، عمل ورشة عمل لتدريب الأطباء علي هذه التقنية الحديثة في 2015 بورشة عمل شملت محاضرات وتدريب عملى لأطباء بالقسم، ما ساعد علي ان تستضيف أسيوط في عام ٢٠١٦ البروفيسور دياجو جونزالز، جراح الصدر العالمي والذي يعتبر أول من اجري استئصال لفص من الرئة باستخدام المنظار من فتحة واحدة فقط في عام ٢٠١٢.

وتم عقد ورشة عمل ضخمة حضرها ٨٤ جراح صدر من جميع أنحاء مصر، وشهدت إجراء أول حاله بهذه التقنية، خلال عامي ٢٠١٦-٢٠١٧ قام قسم جراحة القلب والصدر بعمل ما يزيد عن ٢٠٠ حالة باستخدام منظار الصدر الجراحي كان نصيب التقنية الجديدة من فتحة واحدة، منها أكثر من ٩٥ ٪كما تم عمل ورشة عمل اخري بحضور البروفيسور دياجو جونزالز في فبراير ٢٠١٧ وبهذا تصبح أسيوط المركز رقم واحد في مصر من حيث عدد الحالات واستخدام هذه التقنية الدقيقة والحديثة.