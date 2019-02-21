أخبار مصر | المركز الثقافي الكوري ينظم ورش عمل للتعريف بتقنيات الخط "سوييه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الثقافي الكوري ينظم ورش عمل للتعريف بتقنيات الخط "سوييه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي سلسلة من ورش العمل بهدف التعريف بتقنيات الخط الكوري "سوييه" وأشكاله الجمالية.

وشارك في المحاضرات طلاب معهد سيجونج لتعليم اللغة الكورية بالمركز وعدد من رواد المركز الذي أبدوا إعجابهم الشديد بتصماميم الخط الكوري وخطوطه المتنوعة.

وتعلم المشاركون خلال ورش العمل كيفية استخدام الفرشاة في كتابة الحروف الكورية وتحويلها إلى عمل فنى أقرب إلى اللوحات والصور.

ويعود السبب وراء الحب الدائم لفن الخط الكوري إلى الجانب الروحى الذى يحمله هذا الفن، حيث أن (سوييه) ليس فقط لوحة لنص مكتوب بخط جميل ولكنه يعكس في الوقت نفسه مشاعر وأحاسيس وشخصية من يرسمها.