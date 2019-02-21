أخبار مصر | وزير التعليم يصل سوهاج لمتابعة استخدام التابلت بمدارس المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يصل سوهاج لمتابعة استخدام التابلت بمدارس المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل صباح اليوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى محافظة سوهاج وذلك في إطار زيارته التفقدية للمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، وعدد كبير من القيادات.

وبدأ الدكتور طارق شوقي، أولي جولاته بالمحافظة بزيارة مدرسة جيل المستقبل الدولية بمدينة سوهاج الجديدة.

واستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج صباح اليوم الخميس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في زيارة تفقدية للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

Advertisements

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج إنه من المتوقع أن يتفقد الوزيران الإنشاءات النهائية لمدرسة جيل المستقبل الدولية بمدينة سوهاج الجديدة، ومدرسة عثمان بن عفان للغات الرسمية، ومدرسة الحديثة الإعدادية بنات بسوهاج، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، واستخدام طلاب الصف الأول الثانوي لـ"التابلت"، ومشاركتهم بدء تشغيله في أول تجربة عملية لتطبيق آليات نظام التعليم الجديد، لإعداد أجيال المستقبل.

وأشار "التوني" إلى أنه سيتم عقد ندوة عن الشباب وبناء الدولة تحت عنوان " التعليم ورؤية مصر 2030"، في إطار التعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، للتوعية بمجهودات الدولة تجاه رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك بديوان عام المحافظة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيشارك في الندوة لفيف من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ورئيس جامعة سوهاج، وعمداء الكليات، بالإضافة إلى مسئولي المؤسسات أصحاب المبادرات بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

كما سيشارك في الندوة المجلس القومي للمرأة ، وممثلي المدارس الخاصة بسوهاج، ومدربي الصفوف الأولي والمعلمون، وومثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة بسوهاج