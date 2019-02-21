أخبار مصر | غدًا.. اليوم العلمي لأحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. اليوم العلمي لأحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق صباح غد الجمعة، بأحد فنادق مصر الجديدة، اليوم العلمي لأحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية، الذي تنظمه مستشفى صدر العباسية.

يعرض المؤتمر، أحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية بالمستشفى، وسط حضور نخبة من أساتذة الجامعات واستشاري الأمراض الصدرية من كافة أنحاء الجمهورية، تحت رعاية كل من الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، والدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة.

وتعتبر الأمراض الصدرية والرئتين، من أكثر الأمراض المزمنة خطورةً على مستوى العالم، وهي نتيجةً لأسباب خاطئة تُعرض الجهاز التنفسي والصدري للاضطرابات كالتدخين أو الهواء الملوث، أو العدوى البكتيرية، وأحيانًا يرجع السبب إلى عامل وراثي، فتؤثر هذه الأسباب على الجهاز التنفسي والرئتين فتنتُج الأمراض الصدرية كالربو، والأزمة الصدرية والتهاب القصبات وغيرها من الأمراض المزمنة التي تُضعف من فعالية وظيفة الجهاز التنفسي بشكل طبيعي، ما يتطلب من المريض العناية والاهتمام للتخفيف من هذه المشكلة مع العلم أنه لا يمكن الشفاء منها ولكن يُمكن معالجتها لتجنب أضرارها.

وفي القرون الماضية كان أهمّ الأمراض الصدرية في نظر الأطباء والكثير من الأشخاص مرض السُل، فقد كان من أشد أمراض الصدر خطورةً على صحة الإنسان ولعل السبب في ذلك عدم وجود علاج شافٍ له، ومع التطور والتقدّم العلمي تضاعفت آثار التلوث البيئي مما ساعد على انتشار الكثير من الأمراض الصدرية المختلفة أهمها الربو، والانسداد الشعبي، وأورام الجهاز التنفسي، وأمراض الحساسية، وغيرها الكثير.

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أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية:

إنّ أكثر الأشخاص عرضةً للأمراض الصدرية هم من لديهم تاريخ مرضي في العائلة؛ حيث أنّ هذه الأمراض قد تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وكذلك الأشخاص ذوي الوزن الزائد، ويرجع السبب في كثرة انتشار الأمراض التنفسية إلى الحساسية للمواد الكيميائية والغبار وبعض الأطعمة أو السوائل.، ونقص اللياقة البدنية، فعدم ممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى وعدم بذل مجهود يجعل من الشخص عندما يتعرّض لأي مجهود يشعر بضيق تنفس يصاحبه ألم في الصدر.

والأسباب النفسية حيث لها دور كبير في وجود الكثير من الأمراض إذ إنّ العديد من أمراض الصدر لم يتم تصنيفها كحالات مرضية ويرجع ذلك للحالة النفسية للمريض.

بعض الأمراض مثل فقر الدم وأمراض الكلى المزمنة، والكبد، وأمراض القلب، ومرض الارتجاع المريئي، وغيرها الكثير تُعتبر سبباً رئيسياً لآلام الصدر وضيق التنفس، وعدم انتظام دقات القلب.