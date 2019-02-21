أخبار مصر | 'التعليم' تنتهي من إعداد التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'التعليم' تنتهي من إعداد التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسي 2018/2019، وتم وضعه على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

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وقالت الوزارة، إنه تم عرض الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات تمهيدًا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقا لما حددته الوزارة سابقا، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية؛ وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لتلقي المقترحات يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019، وذلك حتى يتم عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماده والإعلان عنه.

جدير بالذكر أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9/6/2019، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2019.