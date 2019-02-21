حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الكاتب الصحفي مصطفى أمين

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في مثل هذا اليوم 21 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1922: المملكة المتحدة تنهي حمايتها التي فرضتها على مصر عام 1914. في عام 1973: مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة الخطوط الجوية الليبية فوق سيناء، وأدى الحادث إلى مقتل 108 من الركاب. في عام 1946: اللجنة العامة للعمال والطلبة المصريين تدعو إلى إضراب عام ضد سلطات الاحتلال البريطاني ردًا على حادثة كوبري عباس التي وقعت يوم 9 فبراير.

في عام 1895: ولد هنريك دام، عالم فيزيولوجيا وكيمياء حيوية دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1943.في عام 1914: ولد الكاتب الصحفي مصطفى أمين.في عام 1930: ولد عالم اللغويات المصري رمضان عبد التواب.في عام 1950: ولد الممثل المنتصر بالله.في عام 1941: وفاة فردريك بانتنغ، طبيب كندي حاصل على جائزة نوبل

في عام 1895: ولد هنريك دام، عالم فيزيولوجيا وكيمياء حيوية دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1943. في عام 1914: ولد الكاتب الصحفي مصطفى أمين. في عام 1930: ولد عالم اللغويات المصري رمضان عبد التواب. في عام 1950: ولد الممثل المنتصر بالله. Advertisements في عام 1941: وفاة فردريك بانتنغ، طبيب كندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923. في عام 1968: وفاة هوارد فلوري، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945. في عام 1973: وفاة المذيعة سلوى حجازي. في عام 1984: وفاة ميخائيل شولوخوف، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1965. في عام 1985: وفاة الممثل محمود شكوكو. في عام 1995: وفاة الممثل محمد رضا. في عام 1999: وفاة جرترود إليون عالمة كيمياء حيوية وأدوية أمريكية، حصلت على جائزة نوبل في الطب سنة 1988.

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