انت الان تتابع السيسي يصدر قرارين بتعديل اتفاقيتين مع أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 471 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، كما أصدر القرار رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، تم نشر القراران بالجريدة الرسمية، اليوم الخميس.

وفي يناير الماضي، أصدر السيسي، قرارا جمهوريا رقم 61 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، كما جاء في القرار يرفع رئيس مجلس الوزراء