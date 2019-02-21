أحمد موسى: كنت على قائمة الاغتيال والله نجاني(فيديو)

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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن محاولة اغتياله ضمن شخصيات عامة في مصر على يد الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن "الإرهابي أحمد جمال محمود الذى نُفّذ حكم الإعدام عليه اليوم الأربعاء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات اعترف في التحقيقات أنه كان مكلفًا برصد مجموعة من الشخصيات لتنفيذ أعمال إرهابية". "موسى" أضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم، أن هذا الإرهابي اعترف أنه من هذه الشخصيات التي كان يرصدها وكذلك شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، وغيرهم.

وأشار إلى أنه "كان يرصد منزله في مدينة نصر، وكان معه الإرهابي أحمد محمد الدجوي والإرهابي أحمد محروس عبد الرحمن، والإرهابي عبد الرحمن محمد سليمان". وقال موسي إن قدرة الله هي من نجتني، من تخطيط الإرهابيين، وأن المجرمين قالوا إن الرصد السلبي هو من منعهم من تنفيذ عملية إرهابية بمنزلى أو مكان تواجدى. وعن

وأشار إلى أنه "كان يرصد منزله في مدينة نصر، وكان معه الإرهابي أحمد محمد الدجوي والإرهابي أحمد محروس عبد الرحمن، والإرهابي عبد الرحمن محمد سليمان". وقال موسي إن قدرة الله هي من نجتني، من تخطيط الإرهابيين، وأن المجرمين قالوا إن الرصد السلبي هو من منعهم من تنفيذ عملية إرهابية بمنزلى أو مكان تواجدى. Advertisements وعن تنفيذ حكم الإعدام في قتلة المستشار هشام بركات النائب العام السابق، قال: "تحية لقضاء مصر الشامخ.. وجماعة الإخوان وأعوانها هدفها الأساسي هو هدم الدولة، ولن يستطيعوا فعل ذلك". ونفذت مصلحة السجون، اليوم، حكم الإعدام شنقا بحق 9 مدانين، في واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، فى يونيو 2015 في أثناء خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي. اقرأ أيضا: ابنة «بركات»: إرهابي بتركيا اخترق حسابي ليثير بلبلة

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