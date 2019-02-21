شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الجمعة، طقساً مائلاً للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلاً على الوجه البحري والقاهرة، مائلاً للدفء على شمال الصعيد، دافئاً على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون كالتالي: القاهرة «11- 19»، الإسكندرية «8- 18»، قنا «9- 22»، الأقصر «10- 25»، أسوان «10- 24».