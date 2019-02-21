شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن الانتهاء من جدول امتحانات الثانوية العامة المُقترح: «قول رأيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسي 2018/2019، وتم وضعه على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات.

Advertisements

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

وقالت الوزارة، إنه تم عرض الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات تمهيدًا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقا لما حددته الوزارة سابقا، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لتلقي المقترحات يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019، وذلك حتى يتم عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماده والإعلان عنه.