شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث معدلات تنفيذ الخط الثالث للمترو وتوريد 32 قطارًا مكيفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع الدكتور أحمد فودة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بحضور الدكتور عمرو شعت، نائب الوزير، وقيادات الوزارة وهيئة الأنفاق، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ في الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث 4B والجزء الأول من المرحلة الثالثة 3A.

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للجزء 4B، حيث أشار الوزير إلى ضرورة الاستمرار في تكثيف الأعمال لتشغيل محطتي (النزهة وهشام بركات) من 4B بداية عام 2020، على أن يتم تشغيل محطات (قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور) من المرحلة ذاتها في أبريل 2020 خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق التي تساهم في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها أعدادا أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية، ومع ما توليه وزارة النقل من أهمية كبرى لتعظيم وتنظيم النقل الجماعي كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

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وتابع وزير النقل المعدلات الخاصة بالجزء الأول للمرحلة الثالثة 3A والتي يبلغ طولها 4 كم وتمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشمل عدد (4) محطات نفقية وهي «ناصر - ماسبيرو- الزمالك - الكيت كات»، وسيتم افتتاحها في ديسمبر 2021، حيث أكد الدكتور هشام عرفات أن يكون العمل على مدار الساعة، وأن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل: (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر).

كما استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 32 قطارًا مكيفًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والتي تم توقيع الاتفاقيتين الإطارية والتنفيذية الخاصة بتمويل وتوريد تلك القطارات مع شركة «هيونداي روتيم» الكورية، حيث سيتم توريد أول قطار في إبريل 2020، مشيرًا إلى أن هذه القطارات تتميز بتجهيز مختلف عن سابقتها، مع إضافة خدمة «الكول سنتر» ليستمر أسطول الوحدات المتحركة بالخط الثالث للمترو على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والخدمة العالية المقدمة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات «النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، وعدلي منصور»، ويشمل أيضا الورشة الرئيسية للخط الثالث، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتُعد أكبر ورشة في أفريقيا، بينما المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، متضمنة 15 محطة نفقية وسطحية، وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، منوها بأنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية وهي (ناصر - ماسبيرو- الزمالك - الكيت كات)، وسيتم افتتاحه في ديسمبر 2021، و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6.6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية) وهي (السودان - إمبابة - البوهى- القومية العربية - الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) وسيتم افتتاحها في يونيو 2022، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول 7.1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول- بولاق الدكرور- جامعة القاهرة وسيتم افتتاحها في نوفمبر 2022، ويبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو نحو 44.5 مليار جنيه.