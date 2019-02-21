شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر اليوم العلمي لتشخيص أمراض الصدر بمستشفى العباسية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مستشفى صدر العباسية، مؤتمر «اليوم العلمي لأحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية»، غدا الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بمصر الجديدة.

وقال الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى صدر العباسية: إن «مؤتمر اليوم العلمي سوف يتم عرض أحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية بالمستشفى، وسط حضور نخبة من أساتذة الجامعات واستشاري الأمراض الصدرية من كافة أنحاء الجمهورية».

وأوضح «عيد»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة مهتمة جدا بالمؤتمرات العلمية الخاصة بالصدر نتبادل الخبرات والرؤى وكيفية الاستفادة بما هو جديد في طرق التشخيص والعلاج من قبل الخبراء والاستشاريين بالمجال، منوها إلى أن المؤتمر تحت رعاية كل من الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بمحافظة القاهرة، والدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والإسكان.