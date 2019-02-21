شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تخفض عقوبة الإعدام لـ3 متهمين في «أحداث أبوالمطامير» للسجن 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، نائب رئيس المحكمة، الخميس، عقوبة الإعدام شنقًا بحق 3 متهمين بالقضية المعروفة بـ«إطلاق النار على قسم شرطة أبوالمطامير»، بالسجن 10 سنوات، وتأييد أحكام المؤبد لمتهم، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وكان قد سبق أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية باسم «خلية أبوالمطامير» على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وقررت تأييد قرار الإدراج.
ووجهت النيابة العامة لأعضاء الخلية الإرهابية تهم الانضمام لجماعة محظورة، تدمير أبراج كهرباء الضغط العالي، إطلاق النيران على قسم شرطة أبوالمطامير إحراز سلاح ناري.
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