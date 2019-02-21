شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يناقش منظومة النظافة الجديدة بدمياط والبحيرة والفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سلسلة من اللقاءات مع كل من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع كافة المحافظين لاستعراض آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بكل محافظة، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى والبيئة لاستعراض نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى ألمانيا والخاصة بمنظومة النظافة.

وأكد شعراوى أنه يسعي من خلال تلك اللقاءات للوصول إلى خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات بكل المحافظات لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

وخلال لقاء الوزير مع محافظ البحيرة تم استعراض الموقف التنفيذي فيما يخص منظومة النظافة والجمع السكنى للقمامة ودور الجمعيات الأهلية العاملة بالمنظومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إجراءات المحافظة لجذب شركات من القطاع الخاص في مجال تدوير المخلفات الصلبة ومراجعة الخطط التنفيذية الحالية لتحسين مستوي النظافة في شوارع المراكز والأحياء والمدن والقري من خلال المحليات والجمعيات الأهلية ومتعهدى الخدمة.

وأشار شعراوى إلى أهمية تكامل كافة عناصر التشغيل للمنظومة والبنية التحتية والفرص الاستثمارية على أرض المحافظة للوصول إلى منظومة ناجحة وفعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، مشيراً إلى ضرورة إدخال القطاع غير الرسمى في المنظومة والاستفادة من كافة الفرص لتحسين دخل المحافظة من الموارد المالية وإلغاء عقود الشركات ومتعهدي الخدمة غير الملتزمين.

كما استعرض الوزير مع الجهود التي قامت بها المحافظة لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والآلات المستخدمة في المنظومة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والمحطات الوسيطة والمناولة والمحطات المتحركة ومحطات الفرز.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة حالياً لغلق كافة المقالب العشوائية، ويتم رفع كميات كبيرة من المخلفات الصلبة يومياً من مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف آمنه أنه تم تشكيل وحدة تدخل سريع تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمود شعراوي للتعامل السريع مع مشكلة القمامة والمخلفات بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير خطوط واتساب لتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص القمامة.

Advertisements

وخلال لقاء الوزير محمود شعراوي مع اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، تمت مناقشة مستجدات منظومة جمع وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، بالإضافة إلى مراجعة كافة تفاصيل الخطة التنفيذية للمنظومة، خاصة عمليات الجمع من خلال الإدارة المحلية والجمعيات في القرى والمناطق المختلفة ودراسة الاحتياجات فيما يخص عملية تدوير المخلفات ومنظومة الدفن الصحي الآمن.

كما تم استعراض الاحتياجات المالية اللازمة لخلق منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة على أرض المحافظة وتوفير مساحات من الأراضي لإقامة عدد من المدافن الصحية الآمنة ومصانع لتدوير المخلفات، بالإضافة إلى الموارد المالية التي يمكن للمحافظة المشاركة بها في المنظومة وتحسين الدخل المالى للمحافظة من عقود الجمعيات ومراجعة المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من المواطنين فيما يخص المخلفات.

وشدد الوزير على أهمية انضباط عملية الجمع السكني في نجاح منظومة المخلفات ورفع مستوى كفاءة الجمع في المدن والمراكز لتحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة.

وأكد شعراوى أنه ستتم دراسة توفير برامج تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة مع أهمية توفير المحافظة للحافز المادى والمعنوي للعاملين لأداء المهام بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ورفع كفاءة عملها في المنظومة لأداء دورها بالصورة الجيدة.

كما تم أيضاً بحث المتطلبات المستقبلية للمحافظة فيما يخص المدافن الصحية ومصانع التدوير وتحويل بعض المقالب الحالية إلى محطات الفرز الوسيطة وبعض الأفكار الخاصة بتحسين موارد المحافظة المالية.

وخلال لقاء الوزير شعراوي مع محافظ دمياط تم عرض آخر مستجدات منظومة المخلفات المنفذة على أرض بالمحافظة في المراكز والمدن والقري، كما استعراض متطلبات المحافظة لتحسين منظومة النظافة، خاصة إنشاء المدفن الصحية الآمنة وإقامة بعض المحطات الوسيطة المتنقلة، وتمت الاشارة إلى الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية لرفع كفاءة وإصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة.

وشدد اللواء شعراوي على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة وأداء المهام المكلفين بها بالصورة المثلي وتحسين مستوي النظافة ببعض شوارع المدن والمراكز، وأشار الوزير إلى ضرورة وجود منظومة جيدة للجمع السكني على أرض المحافظة، خاصة في المدن والمراكز حتي لا تكون هناك مقالب عشوائية أو تراكمات من القمامة في مناطق كثيرة بالمحافظة.

وشدد الوزير على أهمية مراجعة كافة العقود التي وقعتها المحافظة مع المقاولين فيما يخص كافة مراحل منظومة النظافة وعدم التهاون مع أي مخالفين لتلك العقود والبحث عن شركات من القطاع الخاص للمشاركة في أي مراحل من منظومة النظافة.

وأكد شعراوي على ضرورة وجود كوادر مؤهلة ومدربة لإدارة منظومة النظافة والمخلفات في كافة مراحلها، مؤكداً ضرورة تحسين الموارد المالية المحققة من منظومة المخلفات الحالية.