شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفي بوعده لـ«أطفال المنصورة».. تعرف على التفاصيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، أهدى اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، عدداً كبيراً من «تي شيرت» اللاعب المحترف في النادي الإنجليزي للأطفال المرضى بمستشفى أطفال المنصورة، ووعد بزيارتهم بالمستشفى عند حضوره للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا القادمة لدعمهم وتلبية طلبهم.

وكان عدد من أطفال وحدة الكلى بالمستشفى قد ناشدوا «صلاح» في مارس 2018 زيارتهم، وتفاعل اللاعب مع الدعوة، وأجرى اتصالاً بالأطفال، ووعدهم بالزيارة وبـ«تي شيرتات» تحمل توقيعه، وقام المستشفى برسم جرافيتي كبير لـ«صلاح» على مبنى العيادات الخارجية، بطول 4 أدوار، وذيَّله برسالة بالإنجليزية تقول: «We wait for you Salah» وأخرى باللغة العربية تقول: «بنحبك يا صلاح تعالي زورنا».

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وفى أول فبراير الجاري، جدد الطفل زياد خالد، 12 سنة، أحد أبطال مستشفى الأطفال، دعوته للكابتن «صلاح»، وقال في رسالة متلفزة: «أنا بوجِّه الرسالة دى للكابتن محمد صلاح.. إنت وعدتنا تجيب لنا تيشرتات.. وماجبتش.. ولو مجيتش وجبت التيشرتات مش هاخد العلاج.. وعايزك تيجى تزور المستشفى علشان انت وعدتنى»، وأنهى رسالته قائلاً: «كابتن محمد مستنيينك».

من جانبه، قال الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال، لـ«المصري اليوم»: «هذه المرة استجاب الكابتن محمد صلاح لدعوة الأطفال، وفوجئت بوالده يتصل بي، ويؤكد أن الكابتن محمد صلاح أهدى الأطفال تيشرتاته بنادى ليفربول، وأنه سيبذل أقصى جهده لزيارتهم عندما يأتي للمشاركة في بطولة أفريقيا أو قبلها إذا سمحت الظروف، وبالفعل وصلت التيشرتات لنا، وتم توزيعها على الأطفال».

وعن فرحة الأطفال بهدية «صلاح»، قال «الرفاعى»: «فرحتهم لا توصف.. فقد احتضنوا التيشرتات لأن محمد صلاح بالنسبة لهم أمل، وهذه اللفتة شجعتهم على تناول الأدوية بانتظام وأعطتهم أملاً في الشفاء لانتظار زيارة (صلاح)».

وقال الطفل «زياد»: «أنا وزعت التيشرتات على زمايلي في المستشفى، وكلهم كانوا فرحانين إن صلاح وفي بوعده لينا، واحنا كلنا في انتظار زيارته للمستشفى في المنصورة زي ما وعدنا».

محمد صلاح يهدى مرضى «أطفال المنصورة» تيشرتاته

محمد صلاح يهدى مرضى «أطفال المنصورة» تيشرتاته