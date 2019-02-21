شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: مصر تسترد الجزء الأخير من لوحة «نفرتوم» المسروقة من أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت السفارة المصرية بكانبرا في أستراليا الجزء الرابع والأخير من اللوحة الحجرية الخاصة بالمدعو (سشن نفرتوم)، والتي سرقت وخرجت من مصر بشكل غير شرعي، وكانت قد استردت ثلاثة أجزاء منها عام 2017 من سويسرا.

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صرح بذلك اليوم شعبان عبدالجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، وقال «إن الجزء الرابع كان يعرض في متحف ماكويري (Macquarie)، وقد أبدى مارتين بومز Martin Bomms، مدير المتحف، استعداده لإعادته إلى مصر فور علمه بأن اللوحة مسروقة ومهربة من مصر بطريقة غير شرعية، وقام بتسليم الجزء الرابع إلى السفارة المصرية بكانبرا بعد نجاح جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات حق مصر في استعادة اللوحة».

وأوضح أن اللوحة بأجزائها الأربعة كانت بعثة جامعة روما قد عثرت عليها أثناء أعمال الحفائر بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر في الفترة ما بين عامي 1976 و1988، وكانت مكسورة إلى أربعة أجزاء، وتم اكتشاف فقدها أثناء أعمال الجرد للمخزن المتحفي بالقرنة بالبر الغربي بالأقصر عام 1995.

وأكد أنه من المقرر خضوع اللوحة بالكامل للترميم فور وصول القطعة الرابعة والأخيرة إلى أرض الوطن، ليتم تجميع كل الأجزاء مع بعضها البعض وعرضها في صورتها الكاملة، مشيرا إلى أن استرداد كل أجزاء تلك اللوحة هو بمثابة التحدي الكبير، والذي نجحت فيه جهود إدارة الآثار المستردة في استرداد كافة الآثار المصرية المهربة للخارج بطرق غير شرعية.