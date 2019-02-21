شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء في جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، الخميس، أن المركز الطبي العالمي يستضيف الخبير الأمريكي، الدكتور سعيد عثمان، والخبير الهندي، والدكتور ماهيشا كانسيلا، والخبير الهندي، والدكتور سوكومار سورا، خبراء علاج أمراض وآلام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون شق جراحي وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبي في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، في الفترة من 16- 21 مارس.

وأوضح أن الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 3م- 5م.

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