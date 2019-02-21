شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يحصلون على 150 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات التجارة والتوزيع لصرف مستحقات 3 مصريين متأخرة، بلغ إجمالها 32 ألفا و600 ريال سعودي، أي ما يوازى 150 ألف جنيه مصري تقريبا.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المواطن «ع.ح.ك» مندوب مبيعات وتبلغ مستحقاته 12 ألف ريال سعودي، و«ا.س.ع» مندوب مبيعات ومستحقاته 11 ألفا و600 ريال، و«ر.ع.ح» عامل ومستحقاته 9 آلاف ريال، لدي الكفيل«م.غ»، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وأضاف أن المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان قام بالتواصل الفوري مع صاحب العمل لإنهاء المشكلة وديا، وحضر للمكتب وأبدي استعداده لصرف المستحقات بشرط استمرار المواطنين في العمل لمدة شهرين لإيجاد البديل، وبالفعل تم الاتفاق وديا بين المواطنين وصاحب العمل على ذلك.

وأشار إلى أنه بعد انقضاء الشهرين يتسلم المواطنون الثلاثة مستحقاتهم التي تجاوزت ما قيمته 150 ألف جنيه مصري، فضلا عن تأشيرة الخروج النهائية وتذكرة المغادرة.