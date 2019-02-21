المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل متهم بالاتجار في الهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم مصطفى فاروق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بدار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولى وحسين تسمى، وأمانة سر خالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهم مصطفى فاروق، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.