المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في الحشيش بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لثلاثة متهمين تاجروا بالحشيش بالشرابية. صدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وعبدالجليل مفتاح. أسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد. م"، و"وليد. س"،و"شريف. ا" تهمة حيازة الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها.

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