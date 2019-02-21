"حاولا سرقة مُعلِّمة".. المشدد 3 سنوات لجزار وبراءة ربة منزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة جزار بالسجن 3 سنوات، وبراءة ربة منزل، في اتهامهما بالشروع في سرقة مُعلِّمة بالمعاش.
صدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد وعبد الجليل مفتاح.
استندت النيابة العامة إلى المتهمين "محمد. ع" جزار و"نوال. ر" ربة منزل تهمة الشروع في سرقة المجني عليها "منى. س" مدرسة بالمعاش" كرها عنها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين دلفا إلى مسكنها وما أن ظفرا بها قاما بتقييدها وشلّ حركتها بكابل كهربائي فأحدث إصاباتها وأشهر في وجهها سكين مما بث الرعب في نفسها حتى يتمكنا من الاستيلاء على منقولاتها إلا إنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو ضبط المتهم بمعرفة الأهالي عقب استغاثة المجني عليها.
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