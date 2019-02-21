نيابة النقض توصي برفض طعون المتهمين في قضية "مقتل ميادة أشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المحامي علاء علم الدين، عضو فريق هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين إن نيابة النقض أوصت برفض طعون المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن من 7 سنوات إلى المؤبد.

وأوضح "علم الدين" في تصريحات لمصراوي، أن مذكرة النيابة جاء في ختام توصيتها، بعدم جواز نظر الطعن لبعض المتهمين، إضافة إلى قبول الطعن شكلا للطاعنين، وفي الموضوع برفضه -أي رفض الطعن.

وأكد أن عدد الطاعنين في القضية 27 متهما من ببن 48 متهما، تراوحت أحكامهم ما بين السجن من 7 سنوات للمؤبد، فضلا عن حصول بعضهم على البراءة.

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ونظرت محكمة النقض، اليوم الخميس، أولى جلسات طعن المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم، ودفع فريق الدفاع ببطلان اعترافات المتهمين، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين.

وأكد فريق الدفاع، أن الحكم قد شابه خطأ، وفساد في الاستدلال، حيث لم توضح مصادر تمويل الجماعة وفق الاتهامات المنسوبة للمتهمين.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

يذكر أن النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.