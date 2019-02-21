محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي: قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى ، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80 ٪ من قيمة آخر 5 علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

أقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارية العليا تؤيد إضافة العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.