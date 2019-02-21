حفظ التحقيقات في انتحار طالب بـ"مترو مارجرجس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة مصر القديمة، بحفظ التحقيقات في واقعة انتحار طالب بمحطة مترو مارجرجس، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
وألقى الطالب "ع. ح" 22 سنة، نفسه أمام القطار بمحطة مارجرجس باتجاه حلوان بالخط الأول الشهر الماضي، ما أسفر عن مصرعه في الحال.
وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي وتفريغ الكاميرات التي أكدت انتحار الشاب وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
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