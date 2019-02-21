مرفوضة جمركيا.. ضبط 14 طن بهارات مغشوشة في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، ترويج كميات كبيرة من البهارات المرفوضة جمركيا بالأسواق.

تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدت أن رسالة بهارات تم رفضها جمركيا كونها عدم صالحة للاستهلاك، شرع مالكها في ترويجها على أصحاب محلات العطارة لتحقيق أرباحا طائلة بطريقة غير مشروعة معرضا حياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية مخزنا بمنطقة أرض اللواء التابعة لقسم شرطة العجوزة، وأمكن ضبط المشكو في حقه وبلغ إجمالي المضبوطات 14 طنا من البهارات الفاسدة.

وكشفت نتيجة العينات بمعرفة مفتشي الأغذية والتموين المصاحبين للحملة أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.