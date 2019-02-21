الدفاع بقضية "مقتل ميادة أشرف": المتهمون ذهبوا لمساعدة المصابين والتضامن معهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال فريق الدفاع عن المتهمين بقضية "مقتل ميادة أشرف" وآخرين، أن عددا من المتهمين ذهبوا لمكان الواقعة لأجل التعبير عن الرأي وآخرين للمساعدة والتضامن مع المواطنين.

وأشار الدفاع إلى أن حُكم أول درجة شابه القصور في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ومن ثم نطالب بنقص الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

يذكر أن النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.