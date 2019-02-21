برلماني: مشروع ازدواج "سفاجا - مرسى علم" يدخل الخدمة خلال شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، والتي تشمل (القصير - سفاجا - مرسى علم) أنه تلقى ردًا من وزارة النقل حول آخر تطورات مشروع ازدواج طريق (سفاجا - مرسى علم) لافتًا إلى أن العمل يسير وفقًا لبرنامج زمي محدد، ومن المقرر الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2019.

وقال أبوخليل، في بيان اليوم الخميس، إن المشروع يعد استكمالًا لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر، حيث سبق إنهاء ازدواج الطريق لمسافة 15 كم جنوب مدينة سفاجا، ويدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، الذي تنفذها وزارة النقل، وتتضمن تنفيذ إجمالي أطوال 1000 كم بتكلفة 17 مليار جنيه.

وأوضح أبو خليل، أن وزارة النقل كشفت عن أن مده تنفيذ المشروع تبلغ 18 شهرًا، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 45% وتم تقسيم الطريق إلى 6 قطاعات لضمان سرعة الإنجاز.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع ازدواج طريق "سفاجا - مرسى علم" سيعود بالنفع على محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد بصفة عامة، في جذب الاستثمارات، لما سيساهم به في استيعاب الحركة المرورية على الطريق، وخاصة خدمة مناطق التنمية السياحية، والحد من الحوادث على الطريق.

وأكد النائب أحمد أبو خليل، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في الارتقاء بالبنية التحتية، من خلال رصد خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، ورفع كفاءة الموانئ البرية والبحرية، خلاف العقود الماضية، عانينا كثيرًا من تدني مستوى حالة الطرق، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى بالوعد الذي قطعه على نفسه بتدشين شبكة طرق ضخمة تربط محافظات مصر ببعضها، وهو ما نراه الآن على أرض الواقع.​