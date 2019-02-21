طلب إحاطة بشأن أزمة تجديد رخصة المنشآت الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ بشأن حل إشكالية تجديد رخصة تشغيل المنشأت الصناعية التي تعيق المستثمر في مصر .

وقال "فؤاد"، في نص طلب الإحاطة، إنه في الآونة الأخيرة تكاتفت جهود الدولة للنهوض بالاستثمار في مصر لما له من أثر مباشر وفعال على عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذا التطوير إما تشريعي متمثل في القانون رقم 72 لسنة 2017 أو تطوير إداري هيكلي أو مؤسسي .

وأضاف "فؤاد"، أنه رغم الجهود المضيئة للنهوض بالاستثمار إلا أن هناك إشكاليات مازالت تقف حائلا دون ذلك، مضيفًا أن عدم وجود الربط بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة أثار إستياء العديد من المستثمرين حيث تسبب في بطء إجراءات تجديد رخصة منشأة صناعية .

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وأوضح "فؤاد"، أن هيئة التنمية الصناعية تطلب من المستثمرين تقديم أصل المستندات التي سبق وقدمها عند الحصول على رخصة التشغيل الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك يستلزم الرجوع إلى أجهزة المدن العمرانية الجديدة للحصول على الأصل مما يستغرق هذا مدة قد تصل إلي عام أو أكثر ويؤدي هذا إلى تعطيل منشأته الصناعية والإضرار بمصالحة مما يجعله يعزف عن الإستثمار في مصر .

واستطرد "فؤاد"، أن هذه الإشكالية قد تحل من خلال تحديث البيانات ثم عمل شبكة ربط معلوماتية بين كل من الجهتين؛ لتسهيل التعامل مع المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن هذا الأمر له أثر إيجابي هائل ينعكس على القضاء على البيروقراطية ودفع عجلة الاستثمار في مصر وجذب عدد أكبر من المستثمرين .

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