وزير النقل يبحث توريد 32 قطارًا مكيفًا بالخط الثالث للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد فودة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بحضور الدكتور عمرو شعث، نائب الوزير، وقيادات الوزارة، وهيئة الأنفاق، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ في الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث 4B والجزء الأول من المرحلة الثالثة 3A.

وحسب بيان اليوم الخميس، بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للجزء 4B حيث أشار الوزير، إلى ضرورة الاستمرار في تكثيف الأعمال لتشغيل محطتي (النزهة - هشام بركات) من 4B بداية عام 2020، على أن يتم تشغيل محطات (قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور) من المرحلة ذاتها في أبريل 2020 خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق والتي تساهم في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية ومع ماتوليه وزارة النقل من اهمية كبرى لتعظيم وتنظيم النقل الجماعي كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

وتابع الوزير المعدلات الخاصة بالجزء الأول للمرحلة الثالثة 3A والتي يبلغ طولها 4 كم وتمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل 4 محطات نفقية وهي (ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات) وسيتم افتتاحها في ديسمبر 2021 حيث أكد الدكتور هشام عرفات، أن يكون العمل على مدار الساعة وأن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية - التشطيبات - أعمال السكة - أعمال الاتصالات - الإشارات والتحكم والمسير - الأعمال الإلكتروميكانيكية - تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة - تصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر).

كما استعرض وزير النقل، آخر المستجدات الخاصة بتوريد 32 قطارًا مكيفًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والتي تم توقيع الاتفاقيتين الإطارية والتنفيذية الخاصة بتمويل وتوريد تلك القطارات مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية، حيث سيتم توريد أول قطار في أبريل 2020، مشيرًا إلى هذه القطارات تتميز بتجهيز مختلف عن سابقيها، مع إضافة خدمة "الكول سنتر" ليستمر أسطول الوحدات المتحركة بالخط الثالث للمترو على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والخدمة العالية المقدمة لجمهور الركاب.

يذكر أن الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات (النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور) ويشمل أيضًا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانًا، وتُعد أكبر ورشة في أفريقيا.

ويبلغ طول المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربًا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، منوهًا إلى أنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء.

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الجزء الأول

الجزء الأول من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية وهي (ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات) وسيتم افتتاحه في ديسمبر 2021.

الجزء الثاني

الجزء الثاني من المرحلة الثالثة بطول 6.6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية - محطة سطحية - 4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) وسيتم افتتاحها في يونيو 2022.

الجزء الثالث

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول 7.1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات (3 نفقية - محطة علوية - محطة سطـحية) وهي (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول - بولاق الدكرور- جامعة القاهرة) وسيتم افتتاحها في نوفمبر 2022، وتبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو نحو 44.5 مليار جنيه.