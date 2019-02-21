محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

وصل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، إلى محافظة سوهاج؛ في إطار زيارته التفقدية للمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية.

يرافق الوزير الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، وعدد كبير من القيادات.

وبدأ شوقي جولته بالمحافظة بزيارة مدرسة جيل المستقبل الدولية بمدينة سوهاج الجديدة.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يصل سوهاج في زيارته التفقدية لمدارس المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.