إعادة تشغيل الخط الملاحي "بورتوفيق - جدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أعلن اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تفعيل قرار وزير النقل رقم 373 لسنة 2014 باعتبار الرحلة البحرية من ميناء بورتوفيق المصري و ميناء جدة السعودي، رحلة دولية خاصة.

وأضاف صالح، في بيان، اليوم، أن القرار يساهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية وذلك من شأنه جذب خطوط ملاحية للعمل على الخط البحري "بورتوفيق - جدة".

يأتي ذلك بعد التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لتفعيل القرار والذي سيفتح الباب لآلاف فرص العمل لأبناء محافظة السويس والاستفادة من ميناء بورتوفيق وبنيته التحتية وأرصفته وصالاته، وتلبية لمطالب أعضاء مجلس النواب ومحافظ السويس بإعادة تشغيل الميناء الذي توقف منذ غرق العبارة السلام 98 والذي تسبب في توقف العديد من الأنشطة المتعلقة بحركة الركاب بالميناء.

وأكد صالح، أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحي لأي عدد من السفن حيث تتوافر كافة الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء بمعرفة إدارة شرطة ميناء بورتوفيق.