4 ملايين يورو.. "التعليم العالي" تكشف تفاصيل منحة البنك الأفريقي للبحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي؛ لتنمية وتطوير ريادة الأعمال، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمقر وزارة الاستثمار.

وأكد عبدالغفار، أهمية البروتوكول الذي يعد دليلاً للتعاون مع شريك أساسي وهو بنك التنمية الأفريقي، مشيرًا إلى أن المنحة المقدمة من خلال البروتوكول تبلغ 4 ملايين يورو يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والعمل الحر تأكيدا لسياسة الدولة في هذا الاتجاه وخطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تشارك ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تنفيذ البروتوكول عن طريق تقديم الدعم الفني والأكاديمي من خلال الجامعات والمراكز البحثية، وربط خدمات الدعم المقدمة إلكترونيا ببوابة المركز الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي، وتقديم 5 برامج لاحتضان الشركات الناشئة، فضلا عن تنفيذ 7 برامج لتطوير 210 شركة.

وأشار إلى أن المنحة ستكون موجهة لدعم ريادة الأعمال فى مجالات الزراعة، والحرف اليدوية، والحرف الإبداعية، مضيفا أنه سيتم توجيه 50% من المنحة للمناطق النائية والصعيد ودعم المرأة.

كما أشاد الوزير بدعم بنك التنمية الإفريقى لخطط التنمية في مصر التي تهدف لدعم العمل الحر، والتعليم الفني والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتى من شأنها تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال لمصر والقارة الإفريقية.

ومن جانبها أكدت وزيرة الاستثمار، على عمق الشراكة التي تربط بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام، مشيدة بالجهد الذي قامت به وزارة التعليم العالي في دعم فكر ريادة الأعمال، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار على دعم التعاون بين الوزارتين في هذا المجال باعتباره توجه عام للدولة وجزء من إستراتيجية التنمية المستدامة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة مالين بلومبرج مديرة بنك التنمية الإفريقي في مصر، حرص البنك على تنفيذ اتفاقية "تنمية وتطوير" الخاصة بمصر وتوجيه الدعم الأكبر لمناطق الصعيد والمناطق النائية وللمرأة، ودعم مجالات الأمن الغذائي، والطاقة، والبيئة والصناعات الإبداعية.

ووقع البروتوكول الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، والدكتورة مالين بلومبرج مدير بنك التنمية الإفريقي في مصر.