رئيس هيئة الأوقاف: لجنة ثلاثية لتسعير أموال الوقف بالقيمة السوقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، إنه يجرى تشكيل لجنة ثلاثية من "هيئتي الأوقاف والمساحة وبعض الأجهزة الحكومية"، لإعادة تسعير أعيان الوقف بالقيمة السوقية.

وأضاف محروس، لمصراوي، أن هناك الكثير من العقارات التابعة لهيئة الأوقاف يجرى تأجيرها بمبالغ زهيدة بجميع أنحاء الجمهورية، وإعادة تقييمها بالقيمة السوقية العادلة، يدر أرباحًا يتم صرفها في أعمال البر طبقا لشروط الواقفين.

وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة يولي اهتمامًا بالغًا لأموال الوقف، وحريص منذ توليه منصبه على تعظيم استثماراتها طبقا لتويجهات القيادة السياسية.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، لحساب أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة.

وقال وزير الأوقاف، إن قيمة الأصول التابعة لهيئة الأوقاف يبلغ ثمنها تريليون جنيه.

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وأضاف جمعة في تصريح لمصراوي، أن وزارة الأوقاف وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتسجيل الأصول التابعة للهيئة ووضعها على خرائط، لافتاً إلى أن تلك الأصول لم تتم حصرها من عشرات السنين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن حصر أصول وممتلكات الهيئة يساعد في الحفاظ على أموال الوقف، ويعظم من استثماراته، مشدداً على أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على أموال الوقف.

ونوه مختار جمعة إلى أنه سيتم عقد حوارات مجتمعية حول مشروع القانون الذي أعدته الوزارة الذي يقضي بمعاملة أموال الوقف بالقيمة السوقية العادلة، لافتاً إلى أن المشروع لاقى استحسان بعض أعضاء مجلس النواب.

وأشار وزير الأوقاف، إلى إن هناك بعض العقارات والوحدات السكنية تابعة لهيئة الأوقاف تبلغ تكلفتها ملايين الجنيهات، وتؤجر بمبالغ زهيدة.

وأوضح أن هناك عقارات سكنية محبوسة وتتبع أموال الوقف، تزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف متر، ويتم تأجيرها بثمان جنيهات فقط"، متابعا " هذا أمر لا يرضي الله"، فهذه أموال وقف.