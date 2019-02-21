فريق الجمباز للصغار يغادر إلى فيينا للمشاركة بالبطولة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر فريق الجمباز للصغار، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس؛ لتمثيل مصر في البطولة الدولية للجمباز في فيينا.

واستقبل فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، بعثة الفريق من الأطفال، وأنهى إجراءات سفرهم على الطائرة المتجهة إلى فيينا، وجرى توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

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