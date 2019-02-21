أخبار مصر | ننشر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم لبحث منظومة المخلفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم لبحث منظومة المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما تم استعراض الاحتياجات المالية اللازمة لخلق منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة علي أرض المحافظة وتوفير مساحات من الأراضى لإقامة عدد من المدافن الصحية الآمنة ومصانع لتدوير المخلفات، بالإضافة إلى الموارد المالية التى يمكن للمحافظة المشاركة بها فى المنظومة وتحسين الدخل المالى للمحافظة من عقود الجمعيات ومراجعة المبالغ المالية التى يتم تحصيلها من المواطنين فيما يخص المخلفات.
وشدد الوزير "شعراوي" على أهمية انضباط عملية الجمع السكني فى نجاح منظومة المخلفات ورفع مستوى كفاءة الجمع فى المدن والمراكز لتحسين مستوى النظافة فى شوارع المحافظة.
وأكد "شعراوي" أنه سيتم دراسة توفير برامج تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة مع أهمية توفير المحافظة للحافز المادى والمعنوي للعاملين لأداء المهام بالصورة المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ورفع كفاءة عملها فى المنظومة لأداء دورها بالصورة الجيدة.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عقد سلسلة من اللقاءات مع كل من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع كافة المحافظين لاستعراض آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بكل محافظة، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى والبيئة لإستعراض نتائج زيارة الوفد الوزارى إلى ألمانيا والخاصة بمنظومة النظافة.
ونوه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بأنه يسعى من خلال تلك اللقاءات الوصول إلي خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات بكل المحافظات لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على السيد رئيس الجمهورية.
وخلال لقاء الوزير مع محافظ البحيرة تم استعراض الموقف التنفيذى فيما يخص منظومة النظافة والجمع السكنى للقمامة ودور الجمعيات الأهلية العاملة بالمنظومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إجراءات المحافظة لجذب شركات من القطاع الخاص فى مجال تدوير المخلفات الصلبة ومراجعة الخطط التنفيذية الحالية لتحسين مستوي النظافة في شوارع المراكز والأحياء والمدن والقري من خلال المحليات والجمعيات الأهلية ومتعهدى الخدمة.
وأشار شعراوى إلى أهمية تكامل كافة عناصر التشغيل للمنظومة والبنية التحتية والفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة للوصول إلي منظومة ناجحة وفعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، لافتًا إلي ضرورة إدخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة والإستفادة من كافة الفرص لتحسين دخل المحافظة من الموارد المالية وإلغاء عقود الشركات ومتعهدي الخدمة غير الملتزمين.
كما استعرض وزير التنمية المحلية، مع المحافظ الجهود التى قامت بها المحافظة لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والألات المستخدمة في المنظومة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلي احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والمحطات الوسيطة والمناولة والمحطات المتحركة ومحطات الفرز.