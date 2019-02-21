أخبار مصر | وصية إرهابي متهم باغتيال النائب العام لأهله: سلكت طريقي لا لن أحيد.. فجيش الصليب في البغى تمادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصية إرهابي متهم باغتيال النائب العام لأهله: سلكت طريقي لا لن أحيد.. فجيش الصليب في البغى تمادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السيد عبد المجيد، والد المتهم أبو بكر السيد، الذي تم إعادمه في قضية اغتيال النائب العام، الشهيد هشام بركات، إنه بعد علمه بإعدام ابنه فتح وصية ابنة والتي جاء في نصها، أكيد لو قرأتوا الورقة دي، أكيد أنا ميت، لكن أنا عند ربي حي أرزق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وأضاف والد الإرهابي المعدوم، في وصية ابنه الذي قرأها لمذيع فضائية مكملين الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، "هذا طريقي الذي اخترته اللي أنتم كنتم دايما نفسكم تشوفوني شهيد، ربنا يتقبلنا ولا نزكي أنفسنا على الله تعالى، سلكت طريقي لا لن أحيد، عزمت المسير بعزم حديد، فيا أمي لا تحزني لفراقي، فإني مضيت لأرض الجهاد، فهيا امسحي عند دمع المآسي، فما سرت إلا لدحر اليهود، عذرا أبي قد عشقت الجهاد، فجيش الصليب في البغى تمادى، وأبناء ديني أراهم ركود، فيغفر ذنبي ألا أبشري، فربي غفور رحيم ودود".

وواصل: "ويا إخوتي إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم، فهيا انفروا للوغى مالكم، رديتم بهذا الخلى والقعود، لمن تتركون الأسارى لمن، وقد كبلوا في سجون المحن، وذاقوا عذاب الأسى والشجن، ولم يطلقوا من جحيم القيود".

واختتم بقوله، وهذا طريقي قرآن وسيف وابتلاء وهذا نهج الأنبياء.