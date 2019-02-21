أخبار مصر | وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطات مترو ماسبيرو الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطات مترو ماسبيرو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن افتتاح محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة 3A والتي يبلغ طولها 4 كم وتمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل عدد (4) محطات نفقية وهـــــي ” ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات ” فى ديسمبر 2021.

وأكد عرفات على أن يكون العمل على مدار الساعة وأن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر).

وعن أخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 32 قطارًا مكيفًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والتي تم توقيع الإتفاقيتين الإطارية والتنفيذية الخاصة بتمويل وتوريد تلك القطارات مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية، أكد وزير النقل أنه سيتم توريد أول قطار في أبريل 2020، مشيرًا إلى هذه القطارات تتميز بتجهيز مختلف عن سابقيها، مع إضافة خدمة "الكول سنتر" ليستمر أسطول الوحدات المتحركة بالخط الثالث للمترو على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والخدمة العالية المقدمة لجمهور الركاب.

كما استعرض وزير النقل الموقف التنفيذي للجزء 4B من الخط الثالث للمترو، حيث أشار عرفات لضرورة الاستمرار في تكثيف الأعمال لتشغيل محطتي (النزهة وهشام بركات) من 4B بداية عام 2020، على أن يتم تشغيل محطات (قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور) من المرحلة ذاتها في أبريل 2020 خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق والتي تساهم في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية ومع ماتوليه وزارة النقل من اهمية كبرى لتعظيم وتنظيم النقل الجماعي كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع الدكتور أحمد فودة رئيس الهيئة القومية للأنفاق بحضور الدكتور عمرو شعت نائب الوزير وقيادات الوزارة وهيئة الأنفاق وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ في الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث4B والجزء الأول من المرحلة الثالثة 3A

جدير بالذكر الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثاثل للمترو يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات "النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، وعدلي منصور"، ويشمل أيضا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتُعد أكبر ورشة في إفريقيا بينما المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، منوها إلى أنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات)، وسيتم افتتاحه في ديسمبر 2021، و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6،6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) وسيتم افتتاحها في يونيو 2022، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول 7،1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة وسيتم افتتاحها في نوفمبر 2022، وتبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو نحو 44.5 مليار جنيه.